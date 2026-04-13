Trump adverte que eliminará qualquer 'navio de ataque' do Irã que romper bloqueio dos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, alertou que as forças americanas destruirão qualquer "navio de ataque" iraniano que se aproximar do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos, que entrou em vigor nesta segunda-feira (13).

"Aviso: se algum desses navios se aproximar do nosso BLOQUEIO, será ELIMINADO imediatamente", disse Trump em sua rede social Truth Social, acrescentando que o restante da Marinha iraniana foi "completamente aniquilado".

Trump afirmou que as forças armadas americanas usarão "o mesmo sistema de eliminação" usado "contra traficantes de drogas em embarcações em alto-mar", referindo-se aos ataques aéreos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico.