Netanyahu ordena iniciar negociações com o Líbano

O Ministério das Relações Exteriores iraniano, reiterou hoje que as negociações para o fim da guerra dependem dos Estados Unidos aceitarem um cessar-fogo

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

Nesta quinta-feira (9), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que instruiu o seu gabinete a iniciar negociações de paz com o Líbano, que incluirá o desarmamento do grupo xiita libanês Hezbollah.

Segundo adiantou o site da agência Axios, as negociações entre Israel e o Líbano terão início só na próxima semana e deve acontecer em Washington.

No entanto, o Líbano pediu um cessar-fogo temporário para permitir o início das negociações com Israel. O governo de Beirute também apontou que necessita de garantias de segurança dos Estados Unidos para viabilizar qualquer tipo de acordo com Tel Aviv.

Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores iraniano, reiterou hoje que as negociações para o fim da guerra dependem dos Estados Unidos aceitarem um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo no Líbano.

*Em atualização