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Israel alega ter matado assessor do líder do Hezbollah

Segundo Israel, o homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Naim Qassem, líder do Hezbollah

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/04/2026 às 09:10

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Chefe do Hezbollah, Naim Qassem/Al-Manar/AFP Photo

Chefe do Hezbollah, Naim Qassem (Al-Manar/AFP Photo)

Israel afirmou nesta quinta-feira (9) que matou um assessor do líder do Hezbollah, Naim Qassem, em intensos ataques aéreos que atingiram ontem a capital do Líbano, Beirute. Segundo Israel, o homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem. O Hezbollah não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário. 

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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