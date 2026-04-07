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Irã confirma cessar-fogo com EUA e reabertura de Ormuz por duas semanas

Acordo mediado pelo Paquistão estabelece pausa nas hostilidades e libera tráfego marítimo por período limitado

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/04/2026 às 21:34

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Estreito de Ormuz/Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, divulgou na noite desta terça-feira, 7, um comunicado confirmando uma trégua de duas semanas com os Estados Unidos e a passagem segura pelo Estreito de Ormuz.

"Se os ataques contra o Irã forem interrompidos, nossas poderosas Forças Armadas cessarão suas operações defensivas. Por um período de duas semanas, a passagem segura pelo Estreito de Ormuz será possível por meio de coordenação com as Forças Armadas do Irã e com a devida consideração das limitações técnicas", diz o comunicado publicado por Araghchi em seu perfil no X.

O chanceler iraniano elogiou a mediação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif,

pelos esforços para acabar com a guerra no Oriente Médio e a disposição do governo dos EUA para negociações sobre a proposta de 10 pontos do Irã.

A resposta do Irã ocorre logo após o presidente americano, Donald Trump, anunciar que concordou em suspender o ataque e bombardeio ao Irã por duas semanas.

Veja também:

Cessar-fogo , Estreito de Ormuz , EUA , Irã
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