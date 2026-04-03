Presidente do Parlamento do Irã ironiza 'guerra sem estratégia' dos EUA após caça abatido

Presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, se posicionou no X, nesta sexta-feira (3)

Presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, (Foto: ICANA NEWS AGENCY / AFP)

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizou a estratégia de guerra dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X nesta sexta-feira, 3, após um caça americano ser abatido pelo país persa.

"Depois de derrotar o Irã 37 vezes seguidas, essa brilhante guerra sem estratégia que eles iniciaram agora foi rebaixada de 'mudança de regime' para 'Ei! Alguém pode encontrar nossos pilotos? Por favor?'", escreveu Ghalibaf no X. "Uau. Que progresso incrível. Gênios absolutos", completou.

A fala de Ghalibaf ocorre após a Guarda Revolucionária do Irã abater um caça americano do tipo F-35. Um tripulante foi resgatado após o ataque, disseram fontes à Associated Press.

O presidente do parlamento iraniano também alfineta diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já disse ter derrotado o Irã "diversas vezes" em discursos e publicações nas redes sociais.