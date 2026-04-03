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Países do Golfo apoiam resolução da ONU que visa garantir navegação por Ormuz

Resolução conclama os países a usar "todos os meios necessários" para garantir o trânsito internacional no Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

Publicado: 03/04/2026 às 09:36

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Conselho da ONU/Frame/UN Web TV

Conselho da ONU (Frame/UN Web TV)

Em reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira, 2, o Bahrein solicitou que seja colocada em votação na sexta-feira uma resolução que conclama os países a usar "todos os meios necessários" para garantir o trânsito internacional no Estreito de Ormuz.

A iniciativa, porém, enfrenta resistência de Rússia e China, que têm poder de veto.

Na mesma sessão, o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Jassim Albudaiwi, afirmou que os ataques retaliatórios do Irã contra vizinhos "ultrapassaram todas as linhas vermelhas" e defendeu que os seis países do bloco sejam incluídos em quaisquer negociações ou acordos com Teerã sobre segurança regional.

*Fonte: Associated Press.

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