Vídeo: ônibus cai em rio e deixa ao menos 24 mortos em Bangladesh

Acidente em terminal de balsas em Bangladesh provoca a morte de dezenas de passageiros após ônibus cair no rio

Queda de ônibus em rio mata dezenas de passageiros em Bangladesh (ABU SUFIAN JEWEL / AFP)

Um grave acidente no terminal de balsas de Daulatdia, em Bangladesh, foi registrado nesta quinta-feira (25). Ao menos 24 pessoas morreram após um ônibus cair no rio Padma. O veículo transportava cerca de 40 pessoas no momento da ocorrência.

De acordo com o portal g1, o resgate das vítimas foi realizado de forma gradual. Em um primeiro momento, dois corpos foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Com o avanço das operações e a retirada do ônibus do fundo do rio, novas vítimas foram encontradas dentro do veículo, fazendo o número de mortos subir. Até a última atualização, pelo menos 22 corpos haviam sido retirados da água.

Confira o momento:

Entre os mortos estão seis homens, 11 mulheres e cinco crianças, conforme informaram autoridades locais. Ainda há preocupação com a possibilidade de mais vítimas, já que nem todos os passageiros foram localizados.

Apesar da gravidade do acidente, parte dos ocupantes conseguiu sobreviver. Segundo a polícia de Bangladesh, ao menos 11 pessoas conseguiram nadar até a margem.

As buscas continuaram durante a noite, mesmo diante de condições consideradas difíceis pelas equipes envolvidas. Um sobrevivente afirmou que aproximadamente 40 pessoas estavam no ônibus no momento da queda.

De acordo com informações preliminares, o veículo chegou ao terminal por volta das 17h e aguardava para embarcar na balsa. Cerca de 15 minutos depois, uma embarcação de pequeno porte atingiu o píer com força. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus acabou caindo no rio.