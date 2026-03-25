Brasil e Rússia assinam acordo de extração e processamento de minerais raros

Os minerais raros são um conjunto de elementos químicos essenciais para a produção de alta tecnologia

A assinatura aconteceu durante o Fórum Internacional Nuclear Summit 2026, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 23 a 24 de março (Uranium One)

A agência nuclear russa Rosatom e a empresa brasileira Núcleo Brasil Energia Participações (NBEPar) anunciaram um acordo da criação de uma empresa conjunta para a extração e processamento de minerais de importância crítica no Brasil. A assinatura aconteceu durante o Fórum Internacional Nuclear Summit 2026, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 23 a 24 de março.

“A Rosatom, a Uranium One Group, integrada no grupo empresarial TENEX da estatal russa, e a NBEPar assinaram um acordo para fundar a Nadina Minerals, destinada a desenvolver projetos de prospecção, extração e processamento de matérias-primas estratégicas”, diz o comunicado.

A nova empresa irá buscar obter licenças, realizar trabalhos de prospecção geológica e estabelecer unidades modernas para o processamento de metais essenciais ao desenvolvimento de setores de alta tecnologia.

A Rosatom assinalou que tem uma longa experiência de cooperação nuclear com o Brasil, sobretudo, no fornecimento de combustível nuclear enriquecido e na conversão de urânio brasileiro.

Os minerais raros são um conjunto de elementos químicos essenciais para a produção de alta tecnologia. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 21 milhões de toneladas, representando aproximadamente 23% das reservas globais. Enquanto, a Rússia tem reservas de minerais raros e terras raras estimadas em cerca de 12 milhões de toneladas, incluindo lítio, cobalto e níquel, essenciais para a transição energética e na produção de baterias, imãs e turbinas.