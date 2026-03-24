JD Vance é apontado como negociador de acordo com Irã

Indicação do vice-presidente ocorre em meio a sinais contraditórios entre Washington e Teerã sobre avanço de tratativas

JD Vance (AFP)

Fontes diplomáticas disseram às agências de noticias internacionais que as conversações sobre um acordo de paz entre Estados Unidos, Israel e Irã podem começar na próxima semana no Paquistão, que tem tentado se posicionar como mediador. Caso as negociações avancem, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, está sendo apontado como provável negociador-chefe pelo lado norte-americano.

No entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, se recusou hoje a fornecer detalhes sobre uma eventual reunião dos EUA com o Irã ou os seus intermediários já esta semana. “Estas são discussões diplomáticas sensíveis, e os EUA não vão negociar através da imprensa. Esta é uma situação em evolução. A especulação sobre reuniões não deve ser considerada definitiva até ser formalmente anunciada pela Casa Branca”, acrescentou.

Na segunda-feira (23), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Hussain Andrab, declarou que se ambos os lados concordarem, o Paquistão está sempre pronto para acolher negociações.

Por outro lado, Teerã voltou a negar outra vez que um canal diplomático para conversar com Washington foi aberto. O regime iraniano também acusou EUA de terem atingido infraestruturas energéticas no país na véspera, e que Donald Trump não respeita a pausa de cinco dias que ele mesmo prometeu ontem.

Enquanto isso, o site Politico publicou que a administração Trump estuda a possibilidade do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, como um potencial parceiro, e até um futuro líder do país. Ghalibaf é avaliado por autoridades norte-americanas como uma opção forte, um parceiro viável que poderia liderar o Irã e negociar com Washington na próxima fase da guerra. Fontes relaram a mídia que Mas, segundo revelaram fontes a mídia, nenhuma decisão foi tomada.

Altos funcionários iranianos e norte-americanos emitiram declarações contraditórias sobre as conversações entre os dois países nos últimos dias.