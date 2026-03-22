Israel atacará 'pessoalmente' cada líder do Irã, promete Netanyahu

O primeiro-ministro israelense prometeu que atacará todos os dirigentes iranianos "pessoalmente"

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, prometeu neste domingo (22) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a um local atingido por um míssil.

“Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos”, disse na cidade de Arad, no sul de Israel, alvo na véspera de um ataque com mísseis iranianos.

“E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos”, declarou à imprensa, entre os escombros do local onde caiu um dos mísseis.

Além de Arad, os mísseis iranianos também atingiram no sábado a cidade de Dimona, onde se acredita estar o arsenal nuclear não declarado de Israel.

A cidade, no deserto do Negueve, sofreu danos consideráveis devido ao impacto direto de um míssil.

Netanyahu visitou também esta localidade e exortou os residentes a seguir as instruções do exército e a abrigar-se sempre que as sirenes alertarem para a chegada de mísseis.

“Toda a nação é uma linha da frente, toda a retaguarda é uma linha da frente. E quando estamos na linha da frente, cumprimos essas ordens”, disse.