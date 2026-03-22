Irã ataca cidades próximas a principal centro de pesquisa nuclear de Israel

Os acontecimentos indicam que a guerra no Oriente Médio, agora em sua quarta semana, está tomando uma nova e perigosa direção.

Danos causados na cidade de Dimona, em Israel (JORGE NOVOMINSKY / AFPTV / AFP)

Mísseis iranianos atingiram neste domingo, 22, as cidades de Dimona e Arad, próximas ao principal centro de pesquisa nuclear de Israel, ferindo dezenas de pessoas e destruindo prédios residenciais. O ataque ocorreu horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar "obliterar" as usinas de energia do Irã caso Teerã não abra completamente o Estreito de Ormuz em 48 horas.

Os acontecimentos indicam que a guerra no Oriente Médio, agora em sua quarta semana, está tomando uma nova e perigosa direção.

Sirenes soaram por todo Israel enquanto o Irã lançava novas ondas de ataques neste domingo. No sul do país, moradores enfrentaram a devastação nas cidades de Dimona e Arad. No norte de Israel, um homem foi morto em um ataque do grupo militante libanês Hezbollah.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou Arad e afirmou que foi um "milagre" ninguém ter morrido na explosão, que causou grandes danos a vários edifícios. Ele alertou ainda que, se todos os moradores tivessem corrido para os abrigos, ninguém teria se ferido, e pediu para que todos atendam aos alertas das sirenes.

