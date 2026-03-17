Deslocados pela ofensiva israelense no Líbano ultrapassam um milhão

Israel também anunciou recentemente ter dado início a uma operação terrestre limitada e direcionada contra alvos do Hezbollah, no sul do território libanês

Beirute, Líbano (IBRAHIM AMRO / AFP)

As autoridades libanesas comunicaram que o número de pessoas deslocadas no país por causa da ofensiva de Israel ultrapassou a marca de um milhão. No total, já são 1.049.329 pessoas registradas, sendo que uma parte fugiu para norte enquanto outras ou buscam abrigo em centros sobrelotados. Muitos são já obrigados a dormir em carros ou ao relento na capital à medida que a capacidade de resposta governamental se esgota.

Também segundo revelou os dados mais recentes do Ministério da Saúde pelo menos 886 morreram e 2.141 foram feridos desde o início do conflito.

Hoje novos bombardeios israelenses atingem os subúrbios sul de Beirute e vários edifícios foram destruídos, enquanto bombeiros combatem os incêndios e moradores removem destroços das ruas. Os ataques a sul da capital pressionam os serviços locais, que coincidem com o agravamento dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, grupo xiita libanês, apoiado pelo Irã. As forças israelenses bombardeiam posições do grupo, que por sua vez responde com o lançamento de mísseis contra o norte de Israel.

Israel também anunciou recentemente ter dado início a uma operação terrestre limitada e direcionada contra alvos do Hezbollah, no sul do território libanês, que alimentam receios de uma escalada ainda mais ampla.

Segundo ainda publicação das agências de noticias internacionais, os Estados Unidos instaram a Síria a considerar o envio de forças para o leste do Líbano para ajudar a desarmar o Hezbollah. No entanto, o governo de Damasco, se mostra relutante sobre o pedido, principalmente por receio de ser arrastado para a guerra no Oriente Médio e de inflamar tensões sectárias.

Por outro lado, o gabinete de direitos humanos das Nações Unidas declarou que as ofensivas aéreas israelenses a prédios residenciais no Líbano levantam preocupações de direito internacional. "Os ataques israelenses destruíram edifícios residenciais em ambientes urbanos densos, onde vários membros da mesma família, incluindo mulheres e crianças, muitas vezes foram mortos juntos. Tais ataques levantam preocupações ao abrigo do direito internacional humanitário", afirmou Thameen Al-Kheetan, porta-voz do gabinete.

ONU alerta sobre colapso econômico e humanitário no Líbano

As Nações Unidas têm emitido alertas severos sobre o colapso econômico e humanitário no Líbano, agravado intensamente pelos conflitos recentes. O contexto descrito pelos relatórios da ONU aponta ainda o impacto no PIB, a pobreza generalizada, crise humanitária, deslocados, insegurança alimentar e destruição de infraestrutura públicas.

O organismo avisou que um colapso contínuo seria catastrófico para a população e destacam o trauma psicológico em crianças e adolescentes devido à violência constante. A situação é monitorada como uma emergência de alta prioridade, com apelos urgentes de ajuda financeira para prestar auxílio humanitário.