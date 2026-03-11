Israel lança ofensiva em grande escala no Líbano após ataque coordenado entre Irã e Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (IDF) também informaram que iniciaram uma extensa onda de bombardeios nos subúrbios ao sul da capital libanesa

Beirute, Líbano (AFP)

O exército de Israel comunicou o lançamento de ataques em grande escala no sul do Líbano, após o grupo xiita libanês Hezbollah ter disparado dezenas de foguetes contra o norte de Israel. Mas, segundo uma fonte militar israelense afirmou esta ofensiva realizada pelo Irã e o Hezbollah foi o primeiro ataque coordenado entre as duas forças desde o início da guerra.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) também informaram que iniciaram uma extensa onda de bombardeios nos subúrbios ao sul da capital libanesa.

Já o Departamento de Estado dos EUA alertou hoje para a possibilidade de Teerã e milícias alinhadas com o regime iraniano poderem atacar infraestruturas petrolíferas de empresas norte-americanas no Iraque. O mesmo alerta foi publicado pela embaixada dos Estados Unidos me Bagdá, no Iraque. Enquanto isso, as autoridades de Omã anunciaram que estão tentando controlar um incêndio no porto de Salalah, atacado recentemente pelo Irã.

Em contrapartida, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou nas redes sociais que conversou com os líderes de Rússia e o Paquistão, tendo listado as suas exigências para terminar com a guerra. "A única maneira de acabar com esta guerra, iniciada pelo regime sionista e pelos EUA, é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar reparações e oferecer garantias internacionais firmes contra futuras agressões", diz a publicação.

Já a União Europeia irá fornecer cerca de 100 milhões de euros em ajuda ao Líbano, que enfrenta uma crise humanitária devido à guerra e tem deslocados que já ultrapassam 800 mil pessoas. “Mas esse número representa apenas as pessoas que se registraram como tal, então o total real provavelmente é muito maior. E o número de mortos dos ataques israelenses chegou a 634”, indicou Adel Nassar, ministro da Justiça libanês.

O chefe humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, enfatizou que o Líbano e a região do Oriente Médio enfrentam um momento de grave perigo.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco também entregou mais de 40 toneladas de bens ao governo de Beirute na terça-feira (10) e que planeja organizar voos humanitários adicionais.



