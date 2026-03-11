Erro de coordenadas provocou ataque dos EUA a escola no Irã, diz jornal

O Irã relatou que o ataque à escola de ensino fundamental na cidade de Minab, no sul do país, deixou mais de 150 mortos

A mídia iraniana noticiou centenas de vítimas iranianas, incluindo em uma escola feminina, embora repórteres da AFP não tenham conseguido verificar os números de forma independente ( AFP)

Os Estados Unidos foram responsáveis por um ataque com mísseis Tomahawk contra uma escola de ensino fundamental iraniana devido a um erro de escolha de alvos, reportou o jornal The New York Times nesta quarta-feira (11).

Citando autoridades americanas, o jornal noticiou que a investigação sobre o ataque em 28 de fevereiro ainda está em andamento, mas que as conclusões preliminares apontam para a responsabilidade dos Estados Unidos.

Segundo o periódico, o exército americano apontava para uma base iraniana adjacente ao prédio da escola e as coordenadas para o alvo foram estabelecidas com base em dados desatualizados.

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu, no início desta semana, que os próprios iranianos poderiam ter sido os responsáveis pelo ataque, mas posteriormente afirmou que aceitaria qualquer que fosse o resultado da investigação.

Quando perguntado por jornalistas nesta quarta-feira sobre a informação publicada pelo NYT, Trump respondeu: "Não sei nada a respeito".

O jornal nova-iorquino destacou que oficiais do Centcom, comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio, elaboraram as coordenadas do alvo para o ataque usando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Inteligência de Defesa.

E acrescentou que os investigadores seguem analisando porque foram usados dados desatualizados no planejamento do ataque e quem não checou a informação.

Ainda segundo o jornal, a escola fica na mesma quadra de edifícios usados pelas forças navais da Guarda Revolucionária, exército ideológico da república islâmica, e que o local onde a escola fica originalmente fazia parte da base.

O periódico publicou, ainda, que o edifício que abriga a escola tinha sido separado da base por uma cerca entre 2013 e 2016.

A AFP não conseguiu acessar o local do ataque para verificar de forma independente o entorno ou o balanço de vítimas reportado pela imprensa iraniana.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, responsabilizou os Estados Unidos e Israel pelo ataque.

Israel negou reiteradamente qualquer participação ou conhecimento sobre o ataque. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na semana passada que os Estados Unidos não apontariam intencionalmente para uma escola.