Trump afirma que EUA destruíram de 10 navios com minas marítimas nas "últimas horas"

As declarações ocorrem após o mandatário ameaçar o Irã com consequências militares "de um nível nunca visto antes"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 10, que as forças militares americanas destruíram 10 embarcações que seriam usadas para implantar minas marítimas, sem informar onde os ataques aconteceram.

"Tenho o prazer de informar que, nas últimas horas, atingimos e destruímos completamente 10 embarcações ou navios inativos usados para a colocação de minas, e mais virão!", disse Trump em publicação na Truth Social.

As declarações ocorrem após o mandatário ameaçar o Irã com consequências militares "de um nível nunca visto antes", caso o país persa se recuse a retirar "imediatamente" os minas explosivas no Estreito de Ormuz, algo ainda não confirmado nem por Teerã nem por Washington.

Trump também editou uma publicação anterior em seu perfil na Truth Social, acrescentando que as forças militares dos EUA estão usando na região do Estreito de Ormuz a mesma tecnologia de mísseis empregados contra embarcações no mar do Caribe, antes da captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro.