Trump adverte para consequências severas se Irã minar Estreito de Ormuz

Advertência ocorre após Teerã prometer que, enquanto a guerra continuar, nenhum petróleo do Golfo vai passar por esta via marítima

Donald Trump ( AFP)

O presidente americano, Donald Trump, advertiu o Irã, nesta terça-feira (10), a não colocar minas no Estreito de Ormuz, depois que Teerã prometeu que nenhum petróleo do Golfo vai passar por esta via marítima chave enquanto a guerra continuar.

"Se, por qualquer motivo, forem colocadas minas e não forem retiradas de imediato, as consequências militares para o Irã serão de um nível jamais visto", disse Trump em uma postagem em sua plataforma, Truth Social.

"Se, ao contrário, retirarem o que tenham podido colocar, será um passo gigantesco na direção certa!", acrescentou.

Os Estados Unidos estão dispostos a usar o mesmo tipo de mísseis com os quais explodiram supostas embarcações usadas pelo narcotráfico em águas latino-americanas para "eliminar de forma permanente" qualquer embarcação que colocar minas no estreito do Golfo, acrescentou Trump.

"Serão tratados de forma rápida e violenta. CUIDADO!", publicou.

Sua mensagem foi publicada depois que a CNN reportou que o Irã começou a instalar minas no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo e onde o tráfego marítimo praticamente parou.

A Casa Branca se viu obrigada a desmentir que os Estados Unidos tenham escoltado qualquer petroleiro através deste estreito, depois que a conta nas redes sociais do secretário de Energia publicou, e depois apagou, uma afirmação neste sentido.