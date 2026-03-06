7º dia de guerra tem intensos ataques de Israel no Líbano e Irã; Teerã diz que atingiu Tel-Aviv

As Forças Armadas de Israel também afirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em grande escala em Dahiya

Novos ataques atingiram o Irã e o Líbano nesta sexta-feira, 6, no sétimo dia de confrontos no Oriente Médio, enquanto Israel afirmou que pretende intensificar a ofensiva. Em resposta, Teerã declarou ter atingido alvos em Tel-Aviv, ampliando a escalada do conflito na região.

Israel lança ataques aéreos contra o Líbano

Israel lançou ataques aéreos contra diversas cidades no sul do Líbano. "Aviões de guerra inimigos realizaram bombardeios noturnos nas cidades de Srifa, Aita al-Shaab, Touline, Sawana e Majdal Selm", informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) nesta sexta-feira.

As Forças Armadas de Israel também afirmaram ter concluído uma onda de ataques aéreos em grande escala em Dahiya, área densamente povoada no sul de Beirute considerada um reduto do Hezbollah. Segundo os militares israelenses, os bombardeios atingiram dez edifícios e vários centros de comando utilizados pelo grupo.

Outro ataque teve como alvo a cidade de Dours, no leste do país.

Teerã é alvo de novos bombardeios

Ao menos seis grandes explosões foram ouvidas nas áreas central e leste de Teerã. Uma clínica médica, um posto de gasolina, um estacionamento e dois prédios residenciais foram destruídos após os ataques atingirem diversos bairros residenciais, segundo a televisão estatal.

Os bombardeios na manhã desta sexta também atingiram o complexo do líder supremo morto no último sábado, 28, o Aiatolá Ali Khamenei, uma área próxima ao palácio presidencial e ao Conselho de Segurança Nacional.

Irã lança mísseis contra Tel Aviv

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de lançamentos de mísseis contra o centro comercial de Tel Aviv, em Israel, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA. De acordo com o comunicado, o "ataque combinado de mísseis e drones tem como alvo locais no coração" da cidade.

Nesta sexta-feira, diversas explosões foram ouvidas sobre o centro comercial de Tel Aviv, relataram jornalistas da AFP, após militares israelenses informarem a detecção de novos mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense.

"Há pouco tempo, as Forças de Defesa de Israel identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça", informou o Exército israelense em comunicado.

Envio de tropas americanas ao Irã

Para o presidente dos EUA, Donald Trump, seria uma "perda de tempo" considerar o envio de tropas terrestres americanas ao Irã informou a NBC News, em resposta ao alerta do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, de que tal medida seria desastrosa para os invasores. A declaração foi feita na quinta-feira, 6, em uma entrevista à rede de televisão americana NBC.

"É uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam a Marinha. Perderam tudo o que podiam perder", disse Trump por telefone, acrescentando que a declaração de Araghchi, de que o Irã estava pronto para uma invasão terrestre americana ou israelense, foi um "comentário inútil".

Mortes de crianças

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou que pelo menos 192 crianças morreram desde o início da guerra no Oriente Médio.

Segundo a organização, foram 181 crianças mortas no Irã, sete no Líbano, três em Israel e uma no Kuwait.

"As crianças não iniciam guerras, mas pagam um preço inaceitavelmente alto", escreveu a Unicef em publicação no X. "A escalada militar no Oriente Médio já teve um impacto devastador sobre as crianças."

"As crianças da região devem ser protegidas", acrescentou. (Com agências internacionais).