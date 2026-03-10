EUA e China vão realizar nova reunião sobre tarifas e terras raras

Esta será a sexta rodada de conversações desde abril do ano passado

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent (foto: JIM WATSON/AFP)

Os Estados Unidos e a China se preparam para realizar essa semana, em Paris, uma nova rodada de negociações comerciais sobre temas sensíveis como tarifas, acesso aos minerais de terras raras e investimento bilateral.

A delegação norte-americana será comandada pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, enquanto a chinesa estará sob a chefia do viceprimeiroministro He Lifeng.

De acordo com o jornal South China Morning Post, as partes pretendem converter alguns desses pontos em acordos concretos que possam ser apresentados quando acontecer o encontro entre o presidente norteamericano, Donald Trump, e o presidente chinês Xi Jinping, previsto de acontecer em Pequim entre 31 de março e 2 de abril.

Mas, o governo chinês ainda não confirmou oficialmente a agenda, entretanto sublinhou que a comunicação entre os dois países decorre em todos os níveis.

Esta será a sexta rodada de conversações desde abril do ano passado, quando Washington lançou um novo capítulo na disputa comercial com Pequim. Sessões anteriores passaram por Genebra, Londres, Estocolmo, Madrid e Kuala Lumpur, e conduziram a cortes significativos nas tarifas recíprocas que, na fase de maior tensão, chegaram a ultrapassar os 100%.

No entanto, o contexto das negociações ganhou nova complexidade após uma decisão histórica do Supremo Tribunal dos EUA em fevereiro deste ano, que anulou as tarifas de 20% impostas no ano anterior. A sentença forçou a administração Trump a buscar dispositivos legais alternativos para continuar a manter pressão sobre a China.

A rivalidade econômica entre as duas maiores potências permanece focada em questões estruturais, desde desequilíbrios comerciais, acesso a mercados, subsídios industriais e controle de cadeias de valor em setores de alta tecnologia.