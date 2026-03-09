° / °
Mundo
ORIENTE MÉDIO

Em resposta a Trump, Guarda Revolucionária do Irã diz que ela decidirá 'fim da guerra'

"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado

Estadão Conteúdo

Publicado: 09/03/2026 às 21:37

Bandeira do Irã/Arquivo/AFP

Bandeira do Irã (Arquivo/AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta segunda-feira (9) que ela decidirá "o fim da guerra", em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou que o conflito contra o Irã terminará "muito em breve".

"Seremos nós que decidiremos o fim da guerra", declarou o porta-voz da Guarda em um comunicado publicado por vários meios de comunicação iranianos.

"A equação e o status futuro da região estão agora nas mãos de nossas forças armadas. As forças americanas não colocarão fim à guerra", acrescentou o porta-voz.

 

