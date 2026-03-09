° / °
Mundo
CONVERSA

Trump e Putin discutem guerra no Irã durante ligação, diz Kremlin

Conversa por telefone ocorreu nesta segunda-feira (9)

AFP

Publicado: 09/03/2026 às 17:57

Seguir no Google News Seguir

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin/Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin (Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, e o mandatário americano, Donald Trump, falaram por telefone nesta segunda-feira (9) sobre a guerra no Irã e na Ucrânia, uma conversa que o Kremlin descreveu como "franca e construtiva", relataram agências russas.

"Foi dada ênfase à situação em torno do conflito com o Irã e às negociações bilaterais em andamento com a participação de representantes dos Estados Unidos sobre a resolução da questão ucraniana", indicou Yuri Ushakov, assessor diplomático de Putin.

Veja também:

Guerra , Irã , Kremlin , Putin , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP