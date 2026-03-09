Irã emite alerta de chuva ácida após bombardeio a instalações de petróleo

O alerta ocorre após o bombardeio de quatro instalações de petróleo na capital do Irã, executado pelos Estados Unidos e por Israel no domingo (8)

Teerã, capital do Irã (ATTA KENARE / AFP)

O governo iraniano e o Crescente Vermelho emitiram, nesta segunda-feira (9), um alerta de risco de chuva ácida e poluição atmosférica extrema em Teerã e regiões vizinhas. O alerta ocorre após o bombardeio de quatro instalações de petróleo na capital do Irã, executado pelos Estados Unidos e por Israel no domingo (8).

Moradores da capital iraniana se depararam com uma espessa fumaça preta procedente de depósitos de combustível atacados mergulhou a cidade na escuridão.

"Quando acordei, pensei que havia algum problema", disse à AFP um motorista de cerca de 50 anos. Muitos habitantes relataram a mesma sensação diante do céu escurecido, que obrigou moradores a acender as luzes em plena manhã.

A fumaça se espalhou por grande parte da cidade, uma metrópole que se estende por dezenas de quilômetros. O cenário deu à capital um aspecto apocalíptico, com forte cheiro de queimado em alguns bairros, no nono dia da guerra desencadeada por ataques de Israel e Estados Unidos.

Esta foi a primeira vez desde o início do conflito que a infraestrutura petrolífera do Irã foi atacada. Quatro depósitos e um centro logístico de produtos petrolíferos em Teerã e arredores foram atingidos por bombardeios, que deixaram ao menos 6 mortos e 20 feridos, segundo autoridades.

Em um dos depósitos de combustível atingidos na capital, o petróleo continuava queimando. A AFP viu chamas ainda se intensificando mais de 12 horas após os bombardeios israelenses.

Racionamento de gasolina

Nos arredores do depósito, forças de segurança que usavam máscaras e capas impermeáveis para se proteger das emissões tóxicas controlavam a circulação.

Autoridades advertiram que os gases liberados podem "provocar irritação nas vias respiratórias e nos olhos", e pediram aos moradores que permaneçam em casa.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, "grandes quantidades de hidrocarbonetos tóxicos, enxofre e óxidos de nitrogênio" foram liberadas na atmosfera. Vidros de edifícios residenciais próximos estilhaçaram com as explosões.

O governador da província de Teerã, Mohammad Sadegh Motamedian, informou pela manhã que a distribuição de gasolina havia sido "temporariamente interrompida", mas pediu à população que não se preocupasse.

O abastecimento foi limitado a 20 litros por veículo. Longas filas se formaram hoje nos postos de gasolina da capital.

Em junho, durante a guerra anterior, cerca de 6 milhões de moradores deixaram Teerã, cidade de mais de 10 milhões de habitantes, segundo meios de comunicação locais. Desta vez, a maioria permaneceu. A ONU estima que cerca de 100 mil pessoas tenham deixado a cidade.