Explosão atinge embaixada dos EUA em Oslo, na Noruega; polícia investiga possível ato terrorista

O incidente provocou danos materiais na entrada da área consular, mas não deixou feridos, segundo autoridades locais

A explosão atingiu a entrada da área consular da embaixada por volta de 1h00 (21h00 de Brasília, sábado), informou a polícia (Reprodução de vídeo/Redes sociais )

Uma explosão atingiu a embaixada dos Estados Unidos em Oslo, capital da Noruega, na madrugada deste domingo (8). O incidente provocou danos materiais na entrada da área consular, mas não deixou feridos, segundo autoridades locais.

De acordo com a polícia, a explosão ocorreu por volta de 1h00 no horário local (21h00 de sábado, no horário de Brasília). A detonação atingiu a porta de vidro da entrada do prédio, causando rachaduras e espalhando fragmentos pelo local.

Imagens divulgadas pela imprensa mostram estilhaços de vidro espalhados sobre a neve e marcas no chão próximas à entrada da representação diplomática.

A polícia da Noruega investiga as circunstâncias do caso e mobilizou equipes com cães farejadores, drones e helicópteros para tentar localizar um ou mais suspeitos.

Segundo Frode Larsen, comandante da unidade conjunta de investigação e inteligência da polícia, uma das hipóteses consideradas é que o incidente tenha sido um ato de terrorismo.

“Uma das hipóteses é que tenha sido um ato de terrorismo”, afirmou Larsen em entrevista à emissora pública NRK. Ele ressaltou, no entanto, que outras possibilidades ainda estão sendo avaliadas pelos investigadores.

Autoridades norueguesas afirmaram que a explosão teve origem humana e não acidental, mas não divulgaram detalhes sobre o possível artefato utilizado.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, classificou o episódio como “inaceitável”. Segundo ele, o governo entrou em contato com representantes da embaixada americana após o ocorrido.

Apesar do incidente, o governo informou que o nível de alerta de segurança do país permanece inalterado, no nível três em uma escala que vai até cinco.

Algumas horas depois da explosão, a polícia anunciou que a área ao redor da embaixada já estava segura para moradores e pessoas que circulam pela região.