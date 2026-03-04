OTAN atinge míssil iraniano em direção ao espaço aéreo da Turquia

A Turquia declarou que apoia a estabilidade e a paz regional, no entanto destacou que tomará todas as medidas para defender o seu país de modo decisivo e sem hesitações

Bandeira da Otan na sede da organização em Bruxelas. Foto: AFP/Arquivos Georges Gobet ()

O Ministério da Defesa da Turquia informou hoje que um míssil balístico lançado a partir do Irã, no leste do Mar Mediterrâneo em direção ao espaço aéreo turco, foi abatido pelas forças de defesas aéreas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

“Um míssil lançado do Irã, atravessando o espaço aéreo do Iraque e da Síria e seguindo em direção ao nosso espaço aéreo a partir da região de Hatay, foi destruído pelos sistemas de defesa aérea da OTAN”, diz o comunicado das autoridades de Ancara.

A Turquia declarou que apoia a estabilidade e a paz regional, no entanto destacou que tomará todas as medidas para defender o seu país de modo decisivo e sem hesitações. "Reiteramos que o nosso direito de responder a qualquer ato hostil dirigido contra o nosso país está reservado. Apelamos a todas as partes para que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito na região", declarou o Ministério das Relações Exteriores turco.

A Aliança Atlântica também condenou o lançamento do míssil por parte de Teerã em direção ao espaço aéreo da Turquia.

"A OTAN se mantém firme ao lado de todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irã continua os seus ataques indiscriminados em toda a região. A nossa postura de dissuasão e defesa continua forte em todos os domínios, incluindo no que diz respeito à defesa aérea e antimíssil”, afirmou Allison Hart, porta-voz da aliança militar.

Já o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, assegurou que o seu país está a ganhando a guerra contra o Irã e também que as forças norte-americanas vão lutar enquanto for preciso. “As nossas defesas antiaéreas e os nossos aliados têm muito caminho a percorrer. Podemos sustentar esta batalha facilmente por quanto tempo for necessário. Espera-se que dentro de uma semana Israel possa ter o controlo total dos céus iranianos, o que permitirá uma nova fase da guerra, que está apenas começando”, indicou Hegseth, acrescentando que há mais tropas dos EUA sendo deslocadas para a região do Oriente Médio.