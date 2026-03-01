Trump promete 'vingar' morte de 3 militares dos EUA

Donald Trump prometeu "vingar" as três baixas de militares dos Estados Unidos e ameaçou de morte os Guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Donald Trump prometeu, neste domingo (1º), "vingar" as três baixas de militares dos Estados Unidos na guerra com o Irã, e ameaçou de morte os Guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas.

"Infelizmente, haverá mais [mortes] antes que [a guerra] acabe", disse Trump em um vídeo sobre as baixas de soldados americanos. "Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos e desferir o golpe mais devastador aos terroristas que travam uma guerra, basicamente, contra a civilização."

"Uma vez mais urjo os Guardiões da Revolução, o Exército iraniano e a polícia para que deponham suas armas e recebam imunidade completa, ou enfrentarão a morte certa", acrescentou.