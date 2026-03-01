Trump promete 'vingar' morte de 3 militares dos EUA
Donald Trump prometeu "vingar" as três baixas de militares dos Estados Unidos e ameaçou de morte os Guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas
Publicado: 01/03/2026 às 18:52
Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)
Donald Trump prometeu, neste domingo (1º), "vingar" as três baixas de militares dos Estados Unidos na guerra com o Irã, e ameaçou de morte os Guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas.
"Infelizmente, haverá mais [mortes] antes que [a guerra] acabe", disse Trump em um vídeo sobre as baixas de soldados americanos. "Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos e desferir o golpe mais devastador aos terroristas que travam uma guerra, basicamente, contra a civilização."
"Uma vez mais urjo os Guardiões da Revolução, o Exército iraniano e a polícia para que deponham suas armas e recebam imunidade completa, ou enfrentarão a morte certa", acrescentou.
- Netanyahu afirma que ofensiva contra o Irã será intensificada
- Derrubada do Irã visa deter China, dizem analistas
- Trump diz que 48 líderes iranianos morreram em ataque dos EUA
- Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi
- Trump diz a revista que concordou em conversar com nova liderança do Irã