Trump diz que 48 líderes iranianos morreram em ataque dos EUA
"Ninguém pode acreditar no sucesso que estamos tendo", diz Donald Trump sobre ofensiva contra a república islâmica
Publicado: 01/03/2026 às 15:31
Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º) que 48 líderes iranianos morreram até o momento na ofensiva contra a república islâmica iniciada no sábado por Estados Unidos e Israel.
"Ninguém pode acreditar no sucesso que estamos tendo, 48 líderes desapareceram de uma só vez. E isso está avançando rapidamente", declarou Trump em entrevista à Fox News, segundo foi citado.
O Irã confirmou a morte de seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, bem como do chefe da Guarda Revolucionária, Mohamad Pakpour, e de Ali Shamkhani, assessor próximo de Khamenei e que estava à frente do Conselho Nacional de Defesa.
"Estamos fazendo o nosso trabalho não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro. E tudo está adiantado em relação ao cronograma previsto", declarou Trump, citado em uma entrevista à parte à CNBC.
"As coisas estão evoluindo de uma maneira muito positiva neste momento", disse o mandatário republicano.
As entrevistas foram realizadas antes do anúncio das Forças Armadas americanas sobre suas primeiras baixas na guerra: três militares não identificados mortos, cinco feridos em estado grave e vários outros com ferimentos leves.
O comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) também anunciou que o país havia afundado um navio de guerra iraniano atracado no golfo de Omã.