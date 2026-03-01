Ataques iranianos atingem alvos civis em Israel, Kuwait e Emirados Árabes; mortos somam 8

Em Israel, equipes de emergência confirmaram a morte de oito pessoas após um prédio residencial desabar devido ao impacto direto de um míssil

Agentes do serviço de emergência israelense removem corpo do local de um ataque com mísseis em Bet Shemesh (AHMAD GHARABLI / AFP)

A escalada de tensões no Oriente Médio resultou em novas vítimas civis neste domingo (1) após ondas de ataques disparados pelo Irã contra múltiplos países da região. Na área de Beit Shemesh, em Israel, as equipes de emergência do Magen David Adom confirmaram em nota, a morte de oito pessoas após um prédio residencial desabar devido ao impacto direto de um míssil iraniano.

Além das fatalidades, os paramédicos trataram e evacuaram 28 feridos para hospitais, sendo que dois permanecem em estado grave e dois em estado moderado. As Forças de Defesa de Israel (IDF) acusaram, em postagem no X, o regime de Teerã de mirar propositalmente em bairros civis como tática de guerra, enquanto o exército israelense afirma manter o foco estrito em alvos terroristas.

Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Defesa informou ter detectado 35 drones que caíram em território iraniano, causando danos materiais e resultando na morte de três cidadãos estrangeiros das nacionalidades paquistanesa, nepalesa e bengalesa. O balanço nos Emirados também aponta 58 ferimentos leves em cidadãos de diversas nacionalidades, incluindo paquistaneses, indianos, egípcios e filipinos. Além desses ataques, o Ministério da Saúde do Kuwait reportou, em nota, a morte de uma pessoa e 32 feridos também em decorrência das ofensivas iranianas contra o seu território. 1

