Trump ameaça usar força "nunca antes vista" se houver retaliação do Irã
O Irã prometeu vingar a morte do seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei
Publicado: 01/03/2026 às 09:58
Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)
O presidente Donald Trump disse neste domingo (1º) que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" se Teerã retaliar os ataques americanos e israelenses que mataram seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.
"O Irã acaba de declarar que hoje vai atacar com muita força, mais forte do que nunca", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "MAS É MELHOR QUE NÃO FAÇAM ISSO, POIS SE O FIZEREM, NÓS OS ATACAREMOS COM UMA FORÇA NUNCA ANTES VISTA!", advertiu.
Irã promete vingança
O Irã jurou que vai vingar seu líder supremo. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, considerou que a vingança é um "dever e direito legítimo".
Ali Larijani, o poderoso chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, previu "uma lição inesquecível aos opressores internacionais".
Nas redes sociais, escreveu em letras maiúsculas, no estilo de Trump: "ONTEM, O IRÃ DISPAROU MÍSSEIS CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E CAUSOU DANOS. HOJE, VAMOS ATACÁ-LOS COM UMA FORÇA QUE NUNCA CONHECERAM".
As autoridades iranianas anunciaram 40 dias de luto pela morte de Khamenei, cuja filha, genro e neta também morreram no ataque, segundo a imprensa iraniana.
O exército israelense declarou, neste domingo, ter matando 40 altos comandos.