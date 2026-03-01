Israel anuncia novos ataques a locais militares iranianos e explosões são ouvidas em Teerã

Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais

A video grab image taken from footage released by the Israeli military on March 1, 2026, shows what it says are large-scale strikes on "the headquarters of the Iranian terror regime" in Tehran on March 1. The Israeli military said that it had begun striking targets deep inside Tehran, a day after a joint US-Israeli attack killed Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. (Photo by Handout / Israeli Army / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ( AFP)

O Exército israelense afirmou que lançou uma série de ataques na madrugada deste domingo (1º, data local) contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, enquanto explosões eram ouvidas em Teerã.

1 / 2 2 / 2 < >

As forças israelenses iniciaram "uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano", segundo um comunicado militar.

Além disso, fortes explosões, cuja origem não está clara por ora, ressoaram durante a madrugada em Teerã, constatou um jornalista da AFP presente no local.

Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília), enquanto era possível ouvir ruídos similares ao de aviões sobrevoando a região.