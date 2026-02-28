Trump confirma morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, DC, em 20 de fevereiro de 2026. (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nos ataques aéreos.

