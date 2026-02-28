Mundo
Conflito
Trump confirma morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei
"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.
Publicado: 28/02/2026 às 18:55
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, DC, em 20 de fevereiro de 2026. (Mandel Ngan/AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nos ataques aéreos.
