Operação Fúria Épica: EUA e Israel anunciam que atacaram Irã
Publicado: 28/02/2026 às 06:35
Ataques dos EUA foram registrados no Irã (Reprodução)
Anunciado várias vezes pelo presidente Donald Trump, o ataque dos Estados Unidos (EUA) ao Irã aconteceu neste sábado (28).
Em parceria com o governo de Israel, os EUA lançaram mísseis contra Teerã, a capital do país do Oriente Médio, e outras cidades.
Segundo o portal G1, até as 6h30, não havia informações concretas sobre danos, mortos e feridos.
Agências de notícias informaram que mísseis atingiram áreas próximas ao palácio presidencial e a instalações usadas pelo líder supremo.
Em resposta, o Irã lançou mísseis contra o território israelense.
Trump anunciou que a meta dos ataques acabar com o programa nuclear do Irã.
Militares dos EUA afirmam que ação pode durar dias. O Pentágono classificou a operação como "fúria épica".
A operação ocorre após semanas de negociações entre os EUA e o Irã na tentativa de fechar um acordo.
Trump
O presidente Donald Trump se manifestou sobre a ação. "Há pouco, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iraniano", disse em vídeo publicado em sua rede social.
Trump reconheceu que poderia haver baixas americanas em caso de retaliação do Irã. O presidente americano disse que "isso acontece frequentemente em guerras".
Trump afirmou que pretende destruir o arsenal de mísseis do Irã e garantir que o país não obtenha uma arma nuclear.”
Tensão
A última reunião entre os EUA e Irã para discutir o programa nuclear ocorreu na quinta (26), em Genebra, na Suíça.
Na ocasião, os enviados americanos avaliaram as negociações como positivas e acertaram de se encontrar na próxima segunda (2).
Os Estados Unidos ampliaram sua presença militar no Oriente Médio nas últimas semanas com o envio dos porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Gerald R. Ford. As embarcações se somaram a navios de guerra e às bases militares já mantidas pelos norte-americanos na região.
Crise
O Irã enfrenta dificuldades econômicas há anos, impactado principalmente pela reimposição de sanções pelos Estados Unidos. A medida foi adotada em 2018, quando Trump deixou um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.
História
EUA e Irã têm desavenças desde 1979, quando a Revolução Islâmica implantou o regime dos aiatolás, em vigor até hoje.
De lá para cá, os dois países trocaram uma série de hostilidades, com os EUA apostando em sanções econômicas e embargos comerciais para pressionar o Irã, principalmente para evitar que o país desenvolva armas e apoie grupos armados no Oriente Médio.