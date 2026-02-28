Forças iranianas reagem a ataque dos EUA e lançam mísseis contra Israel
Depois do início dos ataques anunciados pelos Estados Unidos contra alvos no Irã, neste sábado (28), o governo de Israel informou que interceptou mísseis lançados pelas forças iranianas
Publicado: 28/02/2026 às 08:07
Bar5hein teve ataque neste sábado (28) (Reprodução)
Logo após o início dos ataques anunciados pelos Estados Unidos (EUA) contra alvos no Irã, neste sábado (28), o governo de Israel informou que interceptou mísseis lançados pelas forças iranianas.
Israel participou da ofensiva coordenada contra o Irã, deflagrada pelos EUA e chamada de “fúria épica”.
"Neste momento, a Força Aérea está trabalhando para interceptar e atacar as ameaças", informaram as Forças Armadas israelenses.
Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã.
O presidente dos EUA disse que o objetivo do ataque era defender o povo americano.
Já o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou estado de emergência em todo o território nacional.