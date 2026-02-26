° / °
Chanceler iraniano afirma que houve 'progressos' em negociação com EUA

Essa foi a terceira rodada de negociações ente o Irã e os Estados Unidos

AFP

Publicado: 26/02/2026 às 17:20

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quinta-feira (26) à noite que foram alcançados "progressos" após a terceira rodada de negociações com os Estados Unidos.

"Alcançamos bons progressos e abordamos com muita seriedade os elementos de um acordo, tanto na área nuclear quanto na das sanções", declarou Araghchi à televisão estatal após as negociações realizadas em Genebra.

