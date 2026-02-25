Irã diz que Trump mentiu em seu discurso sobre o programa nuclear iraniano

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, acusou a Casa Branca de realizar uma campanha de informações falsas contra o país

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei (ATTA KENARE / AFP)

Nesta quarta-feira (25), o governo de Teerã descreveu como grandes mentiras as afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o programa nuclear iraniano durante seu discurso sobre o Estado da União na noite de ontem no Capitólio.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, acusou a Casa Branca de realizar uma campanha de informações falsas contra o país. “Qualquer alegação sobre o programa nuclear iraniano, os seus mísseis balísticos e o número de vítimas durante os distúrbios de janeiro é simplesmente a repetição de grandes mentiras. Mentirosos profissionais são bons para criar a ilusão da verdade", afirmou.



Baghaei ainda comparou as declarações dos EUA e de Israel sobre o programa nuclear iraniano com uma frase do ministro da Propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. “Repete uma mentira vezes suficientes e ela torna-se verdade é uma lei da propaganda cunhada pelo nazista Joseph Goebbels. Isto agora esta sendo utilizado sistematicamente pela administração dos EUA e pelos aproveitadores da guerra que a rodeia, particularmente o regime israelense genocida para impulsionar a sua sinistra campanha de desinformação contra a nação iraniana. Ninguém deve se deixar enganar por essas falsidades proeminentes. Tudo isto após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que o Irã esta trabalhando no desenvolvimento de mísseis capazes de atingir o território dos EUA", declarou.



Em seu longo discurso sobre o Estado da União, Trump acusou os líderes do Irã de continuarem a perseguir as suas sinistras ambições de desenvolver uma arma nuclear, insistindo que Teerã nunca terá permissão para desenvolvê-las. "Eles foram avisados para não tentarem reconstruir o seu programa de armas, em particular as nucleares. No entanto, continuam a começar do zero", garantiu o líder norte-americano.

Mas, antes do discurso, Trump comentou em um almoço com correspondentes, que o Irã quer chegar a um acordo para evitar um ataque militar dos EUA mais do que ele, mas até agora não se dispôs a dizer explicitamente que não construirá armas nucleares.

Por outro lado, Teerã afirma repetidamente que não busca adquirir armas nucleares e que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, reiterando o seu direito de utilizar a tecnologia nuclear para fins civis.

Acordo nuclear

A delegação de negociação do Irã, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, já viajou para Genebra para participar da terceira rodada de negociações sobre um acordo nuclear. As conversações entre os representantes iranianos e os enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner estão marcadas para quinta-feira (26) na Suíça.

“O Irã vai retomar as negociações com os EUA em Genebra com a determinação de alcançar um acordo justo e equitativo no menor tempo possível. As nossas convicções fundamentais são muito claras: o Irã nunca, em circunstância alguma, desenvolverá uma arma nuclear; nem nós, iranianos, jamais renunciaremos ao nosso direito de aproveitar os dividendos da tecnologia nuclear pacífica para o nosso povo. Um acordo está ao alcance, mas apenas se for dada prioridade à diplomacia", adiantou Araghchi.

Enquanto isso, o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, disse que seu país está pronto para fazer o que for necessário para chegar a um acordo nuclear com os EUA. "Queremos fazer o que for necessário para que isso aconteça. Entraremos na sala de negociações em Genebra com toda a sinceridade e boa vontade. Se houver vontade política de todas as partes, acredito que o acordo poderá ser alcançado o mais rapidamente possível", enfatizou, mas acrescentando que qualquer potencial ataque dos EUA seria um verdadeiro risco, teria impacto em toda a região e que Teerã responderia seguindo o seu plano defensivo.

Segundo o site Axios, Witkoff, disse em uma reunião privada na última terça-feira que o governo dos EUA exige que qualquer acordo nuclear com o Irã permaneça em vigor indefinidamente.

Washington também já tem enviou uma vasta força naval perto da costa iraniana, além de hoje vários caças da Força Aérea dos EUA terem se deslocado para Israel como parte do destacamento militar no Oriente Médio, antes de um possível ataque ao Irã. Trump ultimou desde 19 de fevereiro um prazo de dez a 15 dias para Teerã chegar a um acordo sob ameaça de bombardear o território.