Lula: estamos dispostos a trabalhar com Trump para colocar os magnatas da corrupção na cadeia

Lula comemora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas e diz estar "aliviado" por Brasil não ter agido com pressa; presidente prevê reunião com Trump em março

Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Lula (SAUL LOEB/AFP e Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou neste domingo que o Brasil está disposto a trabalhar com os Estados Unidos para colocar os "magnatas da corrupção" na cadeia. "Eu disse ao presidente Trump que nós estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que puder colocar os magnatas da corrupção na cadeia, nós estamos dispostos a trabalhar", afirmou Lula em coletiva à imprensa, realizada em Nova Délhi, na Índia.

O presidente braslieiro detalhou que já conversou três vezes por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre esse assunto, que o Brasil já compartilhou informações e documentos relacionados ao tema com os EUA e já endereçou ações nesse sentido, como a criação de uma entidade para combater o crime organizado e o narcotráfico nas fronteiras.

Lula ponderou que ainda não houve uma reunião específica com Trump sobre o assunto, mas disse que pretende aprofundar o assunto na agenda que terá com o líder, prevista para março.

Sobre a reunião prevista com Trump, Lula enfatizou estar otimista "para colocar as coisas bem a nu, para todo mundo saber o que nós queremos fazer".

Na sequência, ao ser questionado sobre a decisão da Suprema Corte que derrubou as tarifas globais impostas por Trump, Lula disse estar "aliviado" pelo Brasil "não ter tido pressa e não ter agido de forma precipitada" nas negociações sobre o assunto com os EUA. Lula disse também que está convencido que, com conversa, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai voltar à "normalidade.

