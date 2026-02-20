Eric Dane, ator de Grey's Anatomy e Euphoria, morre aos 53 anos

Eric Dane faleceu aos 53 anos (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Morreu, aos 53 anos, o ator Eric Dane, conhecido por sua participação em produções como Grey’s Anatomy e Euphoria.

O falecimento de Eric Dane foi confirmado pela equipe da revista People, nesta quinta-feira (19). Há menos de um ano, o ator havia revelado ter sido diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura.

Em comunicado enviado à People, a família de Eric Dane lamentou sua partida. “Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a Ela. Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo. Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric se tornou um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pela demonstração de amor e apoio que recebeu. A família pede privacidade enquanto enfrenta este momento difícil”, diz a nota.