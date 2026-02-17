'Anel de Fogo': Veja o eclipse solar anular desta terça-feira (17)

O fenômeno será visível de forma completa na Antártida

Eclipse solar anular visto na Argentina, em 2 de outubro de 2024 (JUAN MABROMATA / AFP)

Com informações da Agência Brasil

Um eclipse solar anular, chamado de 'Anel de Fogo', acontece nesta terça-feira (17). O fenômeno ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, mas, por estar mais distante, não cobre totalmente a estrela, deixando um contorno brilhante.

O eclipse, no entanto, não poderá ser visto do Brasil. A faixa de anularidade está sobre a Antártida. A observação parcial será possível em regiões do Pacífico Sul, do Oceano Índico e em uma área próxima ao sul da África. Veja ao vivo:

Veja também: Eclipse solar total deve deixar parte da Terra no escuro por até 6 minutos

O próximo eclipse anular com trajetória próxima ao Brasil está previsto para 6 de fevereiro de 2027.