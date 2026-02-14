Terremoto de magnitude 6,4 atinge Vanuatu, país localizado no Pacífico

Segundo autoridades, terremoto não causou danos ou deixou vítimas no país. Tremores são frequentes na região

Mapa do local do terremoto no Pacífico (Reprodução/USGS)

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa de Vanuatu neste sábado (14), mas não houve relatos de danos ou vítimas no país insular do Pacífico, disseram as autoridades.

Angelic Frank, funcionária de um resort em Port Olry, disse à AFP que o terremoto foi "muito forte" e pareceu durar cerca de um minuto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro foi localizado a cerca de 50 quilômetros a Oeste da cidade de Port Olry, na ilha de Espiritu Santo.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirmou que não havia risco de tsunami decorrente do terremoto, que atingiu Vanuatu pouco antes das 13h30, horário local (23h30 em Brasília).

Terremotos são frequentes em Vanuatu, um arquipélago de baixa altitude com 320.000 habitantes que se estende ao longo do Círculo de Fogo, um arco de intensa atividade tectônica que atravessa o Sudeste Asiático e a Bacia do Pacífico.