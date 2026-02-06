Irã afirma que a reunião sobre acordo nuclear com os EUA foi positiva

Próxima rodada de negociações entre EUA e Irã ainda não foi agendada

Nesta foto divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores de Omã em 6 de fevereiro de 2026, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, aperta a mão do Ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad al-Busaidi, enquanto Jared Kushner observa, durante uma reunião em Mascate. ( AFP)

Nesta sexta-feira (06), o chefe da diplomacia do Irã, Abbas Araghchi, disse que o encontro sobre um possível acordo nuclear com as autoridades dos Estados Unidos, mediadas por Omã, decorreu num ambiente positivo. “Foi um bom começo", avaliou.

O ministro das Relações Exteriores iraniano liderou a delegação diplomática do seu país, enquanto o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, representaram os EUA. O comandante do Comando Central dos EUA (CENTCOM), o almirante Brad Cooper, também esteve presente.

No entanto, ainda não foi agendada a próxima rodada de negociações. Araghchi acrescentou esperar que Washington evite qualquer intimidação para que as negociações possam prosseguir, uma vez que o pré-requisito para qualquer diálogo é se abster de ameaças e pressões.

“Os pontos de vista foram transmitidos um ao outro, o que foi muito importante e o ambiente foi muito positivo. As opiniões do outro lado também foram ouvidas, As nossas preocupações foram expressas, assim como os nossos interesses e os direitos do povo iraniano”, declarou.

O ministro das Relações Exteriores iraniano explicou que houve diversas reuniões indiretas em Muscat, capital de Omã. “As conversações devem continuar e o caminho a seguir dependerá das nossas consultas com as capitais. Se pudermos seguir este caminho, posso dizer que será possível alcançar um enquadramento positivo para as negociações sobre o programa nuclear entre o Irã e os Estados Unidos", afirmou.

O chanceler de Omã Badr al-Busaidi confirmou ter mediado as conversações indiretas entre as duas partes. Badr se reuniu separadamente com Abbas Araghchi, e depois com Steve Witkoff, e Jared Kushner. “As consultas se centraram na preparação das circunstâncias adequadas para retomar as negociações diplomáticas e técnicas, assegurando a importância destas negociações, à luz da determinação das partes em garantir o seu sucesso na obtenção de segurança e estabilidade sustentáveis”, informou.

O chanceler de Omã, Badr Albusaidi, indicou também que as conversações foram muito sérias e foi útil para esclarecer o pensamento iraniano e americano, além de identificar áreas para possíveis progressos. “Pretendemos nos reunir novamente em breve, e os resultados serão analisados cuidadosamente em Teerã e Washington", acrescentou.

Estas discussões sobre o programa nuclear iraniano são as primeiras desde os bombardeios norte-americanos às instalações nucleares do Irã em junho, durante uma guerra de 12 dias iniciada por Israel.

As negociações ocorrem ainda após a repressão violenta do governo iraniano aos protestos da população que tomaram conta do país no início de janeiro, que causou milhares de mortes e detidos, enquanto os EUA ameaçaram Teerã com ataques e até uma intervenção militar em apoio aos manifestantes.