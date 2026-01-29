Trump afirma que Putin aceitou suspender ataques à Ucrânia durante uma semana

Até ao momento, Moscou e Kiev não confirmaram oficialmente a informação avançada por Trump

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou suspender os ataques a Kiev e a outras cidades ucranianas durante uma semana. Até ao momento, Moscou e Kiev não confirmaram oficialmente a informação avançada por Trump.

De acordo com o presidente norte-americano, a decisão do Kremlin foi tomada após um pedido direto seu, tendo em conta o rigoroso inverno na Ucrânia e os cortes de energia e falta de aquecimento que atinge várias partes do território devido as frequentes ofensivas russas as infraestruturas energéticas.

“Pedi pessoalmente ao presidente Putin que não bombardeasse Kiev e várias cidades durante uma semana, e ele aceitou. Muitas pessoas me disseram para não desperdiçar tempo com o telefonema, que não conseguiria nada. E, no entanto, ele concordou. Foi muito gentil”, relatou.

Trump reiterou que acredita que o fim da guerra pode estar próximo. “Pusemos fim a oito guerras e creio que outra está a chegar ao fim”, citou, ressaltando ainda o trabalho do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff e do seu genro Jared Kushner nos esforços diplomáticos em curso.

As declarações de Trump acontecem num contexto em que decorrem negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mediadas por Washington. Witkoff, já adiantou que os contatos diplomáticos ente as delegações deverão prosseguir na próxima semana e que há desenvolvimentos positivos, principalmente no que diz respeito à discussão sobre territórios.

Segundo Witkoff, ambas as partes estão negociando as questões territoriais e já mostram também avanços significativos em outros assuntos. “O acordo sobre o protocolo de segurança está, em grande parte, concluído, tal como o acordo sobre a recuperação econômica”, apontou.