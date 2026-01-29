Ucrânia anuncia que Rússia entregou 1.000 corpos de soldados mortos

Ucrânia anunciou que recebeu da Rússia mais 1.000 cadáveres, apresentados como soldados ucranianos mortos em combate

Equipes de resgate ucranianas trabalharam em um edifício residencial muito danificado após um ataque aéreo em Odessa (Oleksandr GIMANOV/AFP)

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (29) que recebeu da Rússia mais 1.000 cadáveres, apresentados como soldados ucranianos mortos em combate.

"Foram efetuadas repatriações hoje e 1.000 corpos foram enviados à Ucrânia. Segundo a parte russa, correspondem a militares ucranianos", informou na plataforma de mensagens Telegram o centro responsável pelos prisioneiros de guerra.

Moscou informou, por sua vez, que recebeu de Kiev os corpos de 38 soldados russos. O Kremlin afirmou que a troca é parte dos acordos alcançados entre as delegações no ano passado em Istambul.

As trocas de corpos de militares e de prisioneiros de guerra são um dos poucos âmbitos de cooperação entre as duas partes beligerantes, quase quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia.