Presidente do Parlamento Europeu afirma que continuará avaliando acordo comercial entre UE-EUA

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu (Crédito: FREDERICK FLORIN / AFP)

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou nesta quinta-feira, 22, que, no, organismo, "continuaremos avaliando o acordo comercial UE-EUA e construindo pontes com o Congresso. Porque uma parceria forte, estratégica e justa - baseada no diálogo e no respeito - é do interesse de todos". A publicação no X veio pouco antes da reunião do Conselho Europeu, que reúne os líderes do bloco.

O acordo comercial entre os EUA e a União Europeia está em espera depois que o Parlamento Europeu decidiu congelar uma votação de ratificação, em resposta às ameaças crescentes do presidente Donald Trump de tomar a Groenlândia. O comitê de Comércio do Parlamento adiou a votação indefinidamente na quarta.

"Esta semana tornou uma coisa urgente: a necessidade de uma Europa mais forte e autônoma", escreveu Metsola. "Embora a sensatez tenha prevalecido, nossa posição sobre a soberania e a integridade territorial da Dinamarca e da Groenlândia permanece inalterada", concluiu a presidente.