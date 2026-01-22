Zelensky anuncia primeira reunião entre autoridades da Ucrânia, Rússia e EUA

O líder da Ucrânia enfatizou esperar que Moscou esteja disposta a fazer concessões.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursa durante uma coletiva de imprensa com o presidente dos EUA Donald Trump após conversas na residência de Trump em Mar-a-Lago, Palm Beach, Flórida, em 28 de dezembro de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP) ( AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que as delegações da Ucrânia e da Rússia vão realizar o primeiro encontro trilateral nesta sexta-feira (22) e no sábado com autoridades norte-americanas nos Emirados Árabes Unidos.

Zelensky indicou que a ideia foi apresentada de surpresa pelos Estados Unidos. “Espero que os Emirados saibam disso. Às vezes temos essas surpresas por parte dos norte-americanos", apontou.

“Os documentos destinados a pôr fim a esta guerra contra a Ucrânia e negociados por Kiev e Washington estão agora melhor preparados e quase prontos. As equipes dos EUA e da Ucrânia estão trabalhando para acabar com o conflito quase todos os dias. A Ucrânia trabalha com total honestidade e determinação, e isso traz resultados, e a Rússia também deve estar pronta para acabar com esta guerra, para parar esta agressão”, avançou Zelensky, em Davos, na Suíça, após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em relação ao encontro com Trump, Zelensky disse que foi produtiva e conversaram sobre o progresso das negociações de paz e o fornecimento de defesas aéreas. “Discutimos o trabalho das nossas equipes, e praticamente todos os dias há reuniões ou comunicações. A nossa reunião anterior com o presidente Trump ajudou a fortalecer a proteção do nosso espaço aéreo, e espero que desta vez a reforcemos ainda mais também”, afirmou.

O líder da Ucrânia enfatizou esperar que Moscou esteja disposta a fazer concessões.

Por sua vez, Trump reconheceu que, apesar de ter sido uma boa reunião, ainda há um longo caminho a percorrer para acabar o conflito. "Há muitas pessoas morrendo. A mensagem para Putin é que a guerra tem de terminar”, declarou.

Questionado sobre se existe uma possibilidade real de se alcançar um acordo ainda hoje, o líder norte-americano respondeu que “teremos de ver o que acontece”.

“Vamos nos reunir com a Rússia, isso acontecerá amanhã, e vamos nos encontrar com o presidente Putin”, acrescentou.

Enquanto isso, o enviado dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, viajaram para Moscou para se reunir com Vladimir Putin.