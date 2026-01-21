° / °
Mundo
CONFIRMAÇÃO

Oito países confirmam adesão ao Conselho de Paz de Trump para Gaza

Cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/01/2026 às 22:26

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva/WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva (WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e Catar acolhem o convite estendido a seus líderes pelo presidente americano, Donald Trump, para se juntarem ao Conselho de Paz de Gaza.

Em comunicado, os ministros anunciam a decisão compartilhada de aderirem ao Conselho de Paz, e que cada país assinará os documentos de adesão de acordo com seus respectivos procedimentos legais.

"O objetivo é consolidar um cessar-fogo permanente, apoiar a reconstrução de Gaza e promover uma paz justa e duradoura baseada no direito dos palestinos à autodeterminação e à soberania, de acordo com o direito internacional", acrescentou a nota.

Falando à emissora pública italiana RAI, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, indicou que Roma estava "interessada" no plano de Trump para o Conselho de Paz, mas afirmou que a Itália não poderia aderir imediatamente devido a restrições constitucionais.

O presidente da França, Emmanuel Macron, recusou o convite.

