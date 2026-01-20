Emirados Árabes e Bahrein aceitam convite dos EUA para integrar o Conselho de Paz de Gaza

Os dois países são os principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio

Cidade de Gaza, Faixa de Gaza ( AFP)

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e o rei do Bahrein aceitaram o convite dos Estados Unidos para integrar o "Conselho de Paz", órgão criado para supervisionar a guarnição da Faixa de Gaza após uma guerra.

A Casa Branca reuniu diversos dirigentes mundiais, incluindo o presidente russo Vladimir Putin, para participar do Conselho, presidido pelo mandatário americano Donald Trump.

O xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan “aceitou o convite dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados em comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores do Bahrein declarou, por sua vez, que o rei Hamad bin Isa Al Khalifa "aceitou o convite feito por Sua Excelência o presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América para integrar o 'Conselho de Paz'".

Ambos os países são os principais aliados dos Estados Unidos na região e estão entre as nações árabes que mantêm relações oficiais com Israel após firmarem os Acordos de Abraão durante o primeiro mandato de Trump em 2020.

O Conselho foi concebido originalmente para supervisionar a residência de Gaza, mas seu estatuto não parece limitar sua função ao território ocupado.

De acordo com uma carta enviada aos países convidados, trata-se de "uma organização internacional que busca promover a estabilidade, restaurar uma governança confiável e legítima e garantir uma paz em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos".