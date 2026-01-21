Trump afirma em Davos que Europa 'não está na direção certa'
Líder republicano criticou duramente a "migração em massa", alegou que partes do Velho Continente estão "irreconhecíveis" e atacou a política energética europeia
Publicado: 21/01/2026 às 11:27
Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Europa "não está indo na direção certa" em seu discurso nesta quarta-feira (21) no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O líder republicano criticou duramente a "migração em massa", alegou que partes do Velho Continente estão "irreconhecíveis" e atacou a política energética europeia.
"Eu amo a Europa e quero que a Europa prospere, mas ela não está indo na direção certa", declarou.