° / °
Mundo
DISCURSO

Trump afirma em Davos que Europa 'não está na direção certa'

Líder republicano criticou duramente a "migração em massa", alegou que partes do Velho Continente estão "irreconhecíveis" e atacou a política energética europeia

AFP

Publicado: 21/01/2026 às 11:27

Seguir no Google News Seguir

Donald Trump, presidente dos EUA/ SAUL LOEB / AFP

Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Europa "não está indo na direção certa" em seu discurso nesta quarta-feira (21) no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O líder republicano criticou duramente a "migração em massa", alegou que partes do Velho Continente estão "irreconhecíveis" e atacou a política energética europeia.

"Eu amo a Europa e quero que a Europa prospere, mas ela não está indo na direção certa", declarou.

Veja também:

davos , europa , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP