° / °
Mundo
PRESIDENTE DOS EUA

Trump diz que Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza: "Eu gosto dele"

O magnata afirmou que o petista foi convidado para o Conselho

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/01/2026 às 18:30

Seguir no Google News Seguir

Presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva/AFP e Ricardo Stuckert/PR

Presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (AFP e Ricardo Stuckert/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 20, que o Conselho de Paz criado por ele para a Faixa de Gaza pode eventualmente substituir as Nações Unidas.

Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato.

Trump disse ainda que o líder russo, Vladimir Putin, pode ter um papel muito grande no Conselho de Paz.

Veja também:

O governo brasileiro confirmou o convite, mas diz que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.

O Conselho, anunciado na sexta-feira, terá um grupo de países permanentes, e, para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão, segundo o convite enviado pelo governo Trump.

 

conselho de paz , Gaza , Paz , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP