Netanyahu aceita convite de Trump para fazer parte do 'Conselho da Paz' sobre Gaza

Detalhes sobre o "Conselho da Paz" para Gaza devem ser anunciados por Trump na quinta-feira (22)

O presidente dos EUA, Donald Trump (E), de mãos dadas, conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 13 de outubro de 2025. ((Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP))

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou nesta quarta-feira (21) em se juntar ao "Conselho da Paz" elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo de Israel havia criticado a inclusão da Turquia no Comitê Executivo da iniciativa.

O "Conselho da Paz" foi originalmente concebido para que líderes mundiais supervisionem o plano de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Trump, no entanto, estendeu convites a dezenas de nações e insinuou que o órgão passará a mediar conflitos globais, a exemplo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Detalhes sobre o "Conselho da Paz" devem ser anunciados por Trump na quinta-feira, 22, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

