Ministro do Irã ameaça resposta caso país seja atacado novamente

Ministro do Irã disse que o país "responderá com tudo o que tem se for atacado novamente"

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, participa de uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo iraquiano, Fuad Hussein, em Teerã, em 18 de janeiro de 2026 ( AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez nesta quarta-feira (21) a ameaça mais direta até agora contra os Estados Unidos após a sangrenta repressão de Teerã contra os manifestantes. Em artigo publicado no jornal The Wall Street Journal, Araghchi disse que o país "responderá com tudo o que tem se for atacado novamente".

Os comentários de Araghchi ocorrem enquanto um grupo de porta-aviões dos EUA navega para o oeste em direção ao Oriente Médio a partir da Ásia. "A fase violenta dos distúrbios durou menos de 72 horas", escreveu o ministro, que tentou mais uma vez culpar os manifestantes armados pela violência.

"Ao contrário da moderação que o Irã mostrou em junho de 2025, nossas poderosas forças armadas não têm escrúpulos em responder com tudo o que temos se formos atacados novamente", escreveu Araghchi, referindo-se à guerra de 12 dias lançada por Israel contra o Irã. "Isso não é uma ameaça, mas uma realidade que sinto que devo transmitir explicitamente, porque como diplomata e veterano, abomino a guerra."

"Um confronto total será certamente feroz e se prolongará muito, muito além dos prazos fantasiosos que Israel e seus aliados tentam vender à Casa Branca", acrescentou. "Sem dúvida, envolverá a região mais ampla e terá um impacto nas pessoas comuns de todo o mundo." Fonte: Associated Press.

