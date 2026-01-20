Parlamento Europeu congela ratificação do acordo comercial com EUA, dizem legisladores

Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos devido às recentes ameaças do presidente Donald Trump

Parlamento europeu (Emmanuel Dunand/AFP)

O Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos devido às recentes ameaças do presidente Donald Trump, confirmaram nesta terça-feira (20) os seus principais grupos políticos.

Existe um "consenso majoritário" entre os grupos políticos para congelar o acordo comercial alcançado no ano passado pela UE e pelos Estados Unidos, declarou à imprensa Iratxe García Pérez, presidente do grupo S&D (social-democratas).