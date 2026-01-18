Corpo é localizado durante buscas por avião que desapareceu na Indonésia

Equipe de resgate retirou o corpo de um homem de uma ravina com cerca de 200 metros de profundidade na encosta do Monte Bulusaraung, próximo a destroços da aeronave

Equipes conjuntas de busca e resgate sobem em direção ao local suspeito da queda de um avião turboélice da Indonesia Air Transport que perdeu contato (Muchtamir/AFP)

Equipes de resgate indonésias recuperaram um corpo neste domingo 18, durante as buscas por 11 pessoas que estavam a bordo de um avião que caiu no dia anterior ao se aproximar de uma região montanhosa na ilha de Sulawesi.

A equipe de resgate retirou o corpo de um homem de uma ravina com cerca de 200 metros de profundidade na encosta do Monte Bulusaraung, próximo a destroços da aeronave. A remoção do corpo está em andamento, afirmou Muhammad Arif Anwar, chefe do Escritório de Busca e Resgate de Makassar e coordenador da missão.

As equipes também encontraram outros destroços da aeronave, incluindo partes da fuselagem e assentos de passageiros, e identificaram visualmente o que se acredita ser o motor, disse Anwar.

O corpo ainda não foi identificado, mas acredita-se que seja do turboélice ATR 42-500 que estava a caminho de Yogyakarta, na ilha principal da Indonésia, Java, para Makassar, capital da província de Sulawesi do Sul, quando desapareceu do radar no sábado, logo após receber instruções do controle de tráfego aéreo para corrigir sua aproximação.

O avião, operado pela Indonesia Air Transport, foi rastreado pela última vez às 13h17 de sábado, no horário local, na região de Leang-Leang, em Maros, um distrito montanhoso da província de Sulawesi do Sul. Ele transportava oito tripulantes e três passageiros do Ministério de Assuntos Marítimos e Pesca, que estavam a bordo como parte de uma missão de vigilância marítima aérea.

Na manhã deste domingo, uma equipe de resgate em um helicóptero da força aérea avistou o que parecia ser uma pequena janela de avião em uma área florestal na encosta do Monte Bulusaraung, disse Muhammad Arif Anwar. Mais tarde, equipes de resgate em terra recuperaram destroços maiores, consistentes com a fuselagem principal e a cauda, espalhados em uma encosta íngreme ao norte, disse Anwar em entrevista.

“A descoberta das principais seções da aeronave reduz significativamente a zona de busca e oferece uma pista crucial para restringir a área de busca”, disse Anwar. “Nossas equipes conjuntas de resgate estão agora se concentrando na busca pelas vítimas, especialmente aquelas que ainda podem estar vivas.”

As equipes terrestres e aéreas continuaram avançando em direção ao local do acidente neste domingo, apesar dos ventos fortes, da neblina intensa e do terreno íngreme e acidentado que têm dificultado as buscas, disse o major-general Bangun Nawoko, comandante militar de Hasanuddin, no sul de Sulawesi. Mais de 100 pessoas, com apoio das Unidades Especializadas de Busca e Resgate das forças de elite do exército, foram mobilizadas em vários setores.

As equipes têm enfrentado chuvas fortes e neblina densa, com visibilidade de apenas cerca de cinco metros no cume, disse Nawoko. “Isso afetou o deslocamento e até forçou o cancelamento de uma descida vertical planejada por motivos de segurança”, disse ele.

Fotos e vídeos divulgados no domingo pela Agência Nacional de Busca e Resgate mostraram que os socorristas estavam caminhando ao longo de uma cordilheira íngreme e estreita, coberta por neblina densa, para chegar aos destroços espalhados.

A Indonésia depende fortemente do transporte aéreo e de balsas para conectar suas mais de 17 mil ilhas. O país do Sudeste Asiático tem sido marcado por acidentes de transporte nos últimos anos, incluindo quedas de aviões e ônibus e naufrágios de balsas.